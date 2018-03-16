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Metroda başörtülü kadına 'sen yobazsın' deyip saldırdı!

METRODA BAŞÖRTÜLÜ KADINA 'SEN YOBAZSIN' DEYİP SALDIRDI!

Kadıköy'de metro istasyonunda, işe giden başörtülü kadına küfür ederek "Senin gibi yobazlar yüzünden bu ülke bu halde" diyen saldırgan yakalandı.

Tarih : 16 Mart 2018, 01:10
Puan Ver : Metroda Başörtülü Kadına 'sen Yobazsın' Deyip Saldırdı!(10/10)6

Kadıköy'de metro istasyonunda, işe giden başörtülü kadına küfür ederek tüküren saldırgan yakalandı.

"SENİN GİBİ YOBAZLAR YÜZÜNDEN BU ÜLKE BU HALDE"

Kadıköy'de önceki gün meydana gelen olayda işe giden başörtülü bir kadın metro istasyonunda saldırıya uğramıştı. İddiaya göre, Darülaceze'de temizlik görevlisi olan Kerime Pehlivan'a, Bostancı Metro Durağı'nda binmek istediği asansörün yanında bekleyen bir kişi önce tükürdü ardından da "Senin gibi yobazlar yüzünden bu ülke bu halde" diyerek sözlü tacizde bulunmuştu.

SIKLIKLA ALTUNİZADE METROSUNU KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine güvenlik kamera kayıtları inceleyen Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren saldırganın eşgalini belirledi. Ekipler, A.M. adlı saldırganın, kullandığı İstanbul Kart'ın seri numarasından Altunizade Metro istasyonunu sıklıkla kullandığını belirledi. Bunun üzerinde istasyonda önlem alan ekipler saldırganı öğlen saatlerinde Altunizade metro istasyonunda yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolüne çıkarılırken ifade işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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