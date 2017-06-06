İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan olayda bir kişi metrobüste silahını çekerek şoförü tehdit etti. Yolculardan bazıları silahlı şahsı engellemeye çalıştı. O dehşet anları kameralara böyle yansıdı.



İstanbul'da metrobüste yaşanan kavga ve tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Yürekleri ağza getiren görüntüler dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre metrobüs şoförü, bir kişiden pasosunu göstermesini istedi. Ancak şahıs bunun üzerine üzerinde bulunan silahını çekti. Yolculardan bazıları silahlı şahsı engellemeye çalıştı.







Metrobüsteki korku dolu anlar ise başka bir yolcu tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde bazı yolcuların silahlı şahsı engellemeye çalıştığı görülüyor.







kaynak:milliyet