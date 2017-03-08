Türkiye De Ortalama Satılık Konut Fiyatı 2.742 Tl/M²
Kapıda Vizeye Bir Yıl Daha Devam
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Teksas'ta
Olympiakos Hocasından Şoke Eden Beşiktaş Raporu!
Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye Açıklaması
Çavuşoğlu'ndan Almanya Açıklaması
Erkan Petekkaya'dan 10 Milyonluk İmza!
Annenizi Vurdum Gidin Kurtarın
Metrobüslerde Yeni Dönem Başlıyor
Polisler Kadını Ağlarken Buldu! Kasap Gözaltında
Abd'de Özgürlük Anıtı Karanlığa Gömüldü
İşte O Masada Olacak En Kritik Gündem!
Başbakan Yıldırım Konuşuyor
Fransızlar Cenevre'ye Damga Vurdu
Lenf Kanserine Karşı Mucize İlaç
İzel'i Görenler Tanıyamadı
1,5 Milyon Emekli Promosyonunu Cebine Koydu
Dolar/Tl Yükselişe Geçti
Beşiktaş, Yunanistan'da Avantaj Peşinde
Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Çiftlere Müjde

metrobüslerde yeni dönem başlıyor

METROBÜSLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Dört ana duraktan kalkan metrobüsler, varış noktasına kadar hiç durmadan devam edip, seferini tamamlayacak

Tarih : 08 Mart 2017, 13:35
Puan Ver : Metrobüslerde Yeni Dönem Başlıyor(5/10)4


İstanbul'daki metrobüslerde yeni bir uygulama başlıyor. Beyaz Masa'nın verdiği bilgiye göre, dört ana duraktan kalkan metrobüsler, varış noktasına kadar hiç durmadan devam edip, seferini tamamlayacak.



Yeni uygulama, metrobüs duraklarına asılan afişlerle duyuruldu.



İETT'den yapılan duyuruda, "09.03.2017 Perşembe günü Beylikdüzü son durak, Avcılar, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme istasyonlarımızda yolcularımızın hızlı ve daha konforlu seyahat etmeleri için yukarıda ismi geçen istasyonlarımızda araçlarımız ring olarak çalışacaktır. (Araçlarımız bu istasyonlarımızda bekleme yapmayacaktır) Önemli duyurulur" denildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Metrobüslerde  Yeni  Dönem  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER