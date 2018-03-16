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Metrobüs yolunda korku dolu anlar! Otomobil bir anda alev alev yandı

METROBÜS YOLUNDA KORKU DOLU ANLAR! OTOMOBİL BİR ANDA ALEV ALEV YANDI

Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Sürücü kendini son anda dışarı attı.

Tarih : 16 Mart 2018, 21:50
Puan Ver : Metrobüs Yolunda Korku Dolu Anlar! Otomobil Bir Anda Alev Alev Yandı(9/10)5

Bayrampaşa- Maltepe metrobüs durağı önünde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Sürücü son anda kendini dışarı attı.

SÜRÜCÜ SON ANDA KENDİNİ DIŞARI ATTI

D-100 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, aracı durdurup kendini dışarı attı.

OTOMOBİL BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Araç kısa sürede alev topuna döndü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracı kısa söndürdü. Araç yangını nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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