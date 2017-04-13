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metrobüs yolu için yeni düzenleme

METROBÜS YOLU İÇİN YENİ DÜZENLEME

Son 7 yılda metrobüs hattında meydana gelen 32 kazada 9 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. İşte bu kazaların ardından harekete geçen İBB, olası bir kaza anında metrobüsün yoldan çıkışını, diğer araçların da metrobüs yoluna girişini engelleyecek yeni bariyerler yerleştirmeye başladı

Tarih : 13 Nisan 2017, 09:19
Puan Ver : Metrobüs Yolu İçin Yeni Düzenleme(8/10)10


İETT'nin İstanbul'un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye aldığı metrobüs sistemi, ilk etabının hizmete girdiği 2007 yılından itibaren günlük ortalama 1.5 milyonu aşan yolcu sayısı ile toplu ulaşımda önemli bir yer edindi. İki yakayı birbirine bağlayan üçüncü etap olan Söğütlüçeşme bölümü 2009 yılında devreye giren Metrobüs hattı, otobüslerin kapıları nedeniyle ters uygulanmasıyla da zaman zaman tartışıldı. Hatta yaşanan kazaların sebepleri arasında bu ters yön uygulaması ile yeterince güçlü olmadığı öne sürülen metrobüs yolu bariyerleri (korkuluk) gösterildi. Tartışmalar sürerken kazalar da peşi sıra geldi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre 2009 yılından bu yana medyaya yansıyan 32 kaza meydana geldi. 68 kişinin yaralandığı kazalarda 9 kişi de hayatını kaybetti. Bu kazaların ortak noktası ise araçların bariyerleri aşıp metrobüs yoluna girmesi ya da metrobüslerin ana yola ters yönden girmesi.



 



kaynak:milliyet








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