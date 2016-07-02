

YOLCULAR FARKETTİ







Bir internet firmasında sosyal medya uzmanı olarak çalışan 26 yaşındaki Ç.D. isimli genç kız, yanına oturan ve işsiz olduğu öğrenilen 35 yaşındaki adamın elle tacizine uğradı.







Yolcuların olayı fark etmesiyle metrobüs karıştı. Yolculardan bazıları tacizciyi genç kızın yanından kaldırıp darp etti ve metrobüsten kaçmasına engel oldu







Zincirlikuyu istasyonuna gelindiğinde metrobüsten indirilen tacizciye burada da diğer yolcular saldırdı ve linç girişiminde bulundu.







"SESİNİZİ ÇIKARTIN"







Tüm bu süre zarfında kanlar içerisinde bekleyen tacizci olayla ilgili konuşmazken, tacize uğrayan Ç.D., olayı ilk farkettiğinde "kimse inanmaz, suçlu duruma düşerim" diyerek sesini çıkarmadığını söyledi.



Genç kız, çevredeki yolcular müdahale etmese, korkudan belki de hiç sesini çıkarmayabileceğini belirtirken, "sesinizi çıkartın, sesinizi çıkartınca bu hale geliyorlar" çağrısında bulundu.