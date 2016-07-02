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metrobüs tacizcisine ibretlik ceza!

METROBÜS TACİZCİSİNE İBRETLİK CEZA!

Söğütlüçeşme'den Avcılar'a giden metrobüste yanına oturduğu genç kızı taciz edince tutuklanan 35 yaşındaki Ahmet Çapkın ilk duruşmasında 6 yıl ceza aldı.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 14:32
Puan Ver : Metrobüs Tacizcisine İbretlik Ceza!(6/10)5


YOLCULAR FARKETTİ



Bir internet firmasında sosyal medya uzmanı olarak çalışan 26 yaşındaki Ç.D. isimli genç kız, yanına oturan ve işsiz olduğu öğrenilen 35 yaşındaki adamın elle tacizine uğradı.



Yolcuların olayı fark etmesiyle metrobüs karıştı. Yolculardan bazıları tacizciyi genç kızın yanından kaldırıp darp etti ve metrobüsten kaçmasına engel oldu



Zincirlikuyu istasyonuna gelindiğinde metrobüsten indirilen tacizciye burada da diğer yolcular saldırdı ve linç girişiminde bulundu.



"SESİNİZİ ÇIKARTIN"



Tüm bu süre zarfında kanlar içerisinde bekleyen tacizci olayla ilgili konuşmazken, tacize uğrayan Ç.D., olayı ilk farkettiğinde "kimse inanmaz, suçlu duruma düşerim" diyerek sesini çıkarmadığını söyledi.

Genç kız, çevredeki yolcular müdahale etmese, korkudan belki de hiç sesini çıkarmayabileceğini belirtirken, "sesinizi çıkartın, sesinizi çıkartınca bu hale geliyorlar" çağrısında bulundu.








Etiketler: Metrobüs  Tacizcisine  İbretlik  Ceza    haber

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