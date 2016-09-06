METROBÜS ŞOFÖRÜ TARTIŞTIĞI YOLCUYU BIÇAKLADI
Söğütlüçeşme - Avcılar seferini yapan metrobüs şoförü, klimanın açık olup olmadığını soran yolcuyu bıçakladı.
Olay, Zincirlikuyu metrobüs durağında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütlüçeşme -Avcılar seferini yapan metrobüs şoförü ile klimanın açık olmadığın söyleyen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle metrobüs şoförü yanında bulunan bıçakla Cem Çalışkan'ı kolundan bıçakladı. Bunun üzerine yolcular, metrobüs şoförüne tepki gösterdi. Metrobüs şoförü, tepki üzerine kullandığı metrobüsle olay yerinden uzaklaştı.
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