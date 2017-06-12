METROBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Söğütlüçeşme'de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı, 3'ü ağır 29 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan metrobüs sürücüsü Ali Gözderesi hayatını kaybetti.
Kaza, dün 17.20 sıralarında Söğütlüçeşme'de bulunan Metrobüs son durağında meydana geldi. Zincirlikuyu'dan gelen Ali Gözderesi'nin kullandığı metrobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi üzerine, Zincirlikuyu'ya gitmek üzere duraktan çıkan Yasin K'nın kullandığı metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı.
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Kazada, sürücülerle birlikte 3'ü ağır olmak üzere 29 yolcu yaralandı.Şoförlerden Ali Gözderesi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırılan Gözderesi, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.
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