Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

metrobüs şoförü hayatını kaybetti

METROBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Söğütlüçeşme'de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı, 3'ü ağır 29 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan metrobüs sürücüsü Ali Gözderesi hayatını kaybetti.

Tarih : 12 Haziran 2017, 12:32
Puan Ver : Metrobüs Şoförü Hayatını Kaybetti(5/10)4


Kaza, dün 17.20 sıralarında Söğütlüçeşme'de bulunan Metrobüs son durağında meydana geldi. Zincirlikuyu'dan gelen Ali Gözderesi'nin kullandığı metrobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi üzerine, Zincirlikuyu'ya gitmek üzere duraktan çıkan Yasin K'nın kullandığı metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı.



ACI HABER BÜGÜN GELDİ

Kazada, sürücülerle birlikte 3'ü ağır olmak üzere 29 yolcu yaralandı.Şoförlerden Ali Gözderesi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırılan Gözderesi, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

 








Etiketler: Metrobüs  Şoförü  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER