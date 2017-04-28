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metrobüs sapığına 2 yıl ceza

METROBÜS SAPIĞINA 2 YIL CEZA

Metrobüste 23 yaşındaki genç kadını taciz eden Hüseyin B 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Tarih : 28 Nisan 2017, 09:58
Puan Ver : Metrobüs Sapığına 2 Yıl Ceza(6/10)4


İstanbul'da Anadolu yakasına geçmek için metrobüse binen 23 yaşındaki S.A., 30 yaşındaki Hüseyin B. adlı kişinin cinsel saldırısına uğradı.



Gazete Habertürk'ün haberine göre S.A., tacizci Hüseyin B.'den şikâyetçi oldu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Hüseyin B. ve şikâyetçi S.A. katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Hüseyin B., metrobüste yolculuk yaparken bir ara aracın sarsıldığını belirterek, şu ifadelerle suçlamaları reddetti:



“Bu nedenle dengemi kaybederek şikâyetçiye çarptım. Olay sırasında 2 elim de yukardaydı. Şoför mahallinin yanındaki camdan tutunuyordum. Şikâyetçiye dokunmamak için kendimi geriye çekiyordum. Aramızda bir tartışma yaşandı. Şikâyetçi, metrobüsteki yolcuları bana karşı kışkırtmak için ithamlarda bulundu. Ben kendisine karşılık vermedim. Adımın böyle bir olayda geçmesi nedeniyle üzgünüm. Suçsuzum, beraatimi istiyorum.”



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Metrobüs  Sapığına  2  Yıl  Ceza    haber

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