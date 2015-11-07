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METROBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI


METROBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI
Tarih : 07 Kasım 2015, 11:39
Puan Ver : Metrobüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı(8/10)6


KÜÇÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu'nda kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak metrobüs yoluna girdi. Kontrolden çıkan otomobil metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Metrobüste sıkışan sürücüyü ve bir yolcuyu itfaiye ekipleri çıkardı.



Kaza, saat 08:00 sırlarında, D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Yenibosna yönüne seyir halindeki 34 VG 2424 plakalı otomobilin kadın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybeybedince, metrobüs yolundaki bariyerlere çarptı. Metrobüs yoluna giren otomobil bu sırada, Avcılar istikametine seyir halindeki metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle anayola savrulan otomobile aynı istikametteki 2 araç da arkadan çarptı. Kazada toplam 5 kişi yaralandı.








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