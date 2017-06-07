Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

METROBÜS DURAĞINDA TİNERCİ DEHŞETİ


METROBÜS DURAĞINDA TİNERCİ DEHŞETİ
Tarih : 07 Haziran 2017, 09:07
Puan Ver : Metrobüs Durağında Tinerci Dehşeti(7/10)4


İstanbul'da en yoğun metrobüs istasyonlarından Edirnekapı'da bir vatandaş kimliği belirsiz bir madde bağımlısı tarafından bıçaklandı. Koluna aldığı bıçak darbesiyle bir anda kanlar içinde kalan A.Ç. (45) hastaneye kaldırılırken, saldırgan metrobüse binip kaçtı.



Olay önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Mecidiyeköy istikametine gitmek üzere metrobüsün Edirnekapı durağına gelen A.Ç. ile kimliği belirsiz ve görgü tanıklarının iddiasına göre madde bağımlısı olduğu belirtilen bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Durakta bulunan güvenlik görevlisi araya girip tartışmayı bitirmek istedi ancak başaramadı. Durağın iç kısmına doğru geçen A.Ç.'nin peşinden gelen zanlı, cebinden çıkardığı bıçağı bir anda adamın koluna saplayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan A.Ç. neye uğradığını anlayamadı. "Ben bıraktım gidiyordum, arkamdan geldi bıçağı taktı" diyen A.Ç.'nin kanamasının durması için ilk müdahaleyi diğer yolcular yaptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Metrobüs  Durağında  Tinerci  Dehşeti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER