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METROBÜS DURAĞINDA KORKUNÇ SALDIRI... TECAVÜZ ETMEYE KALKTI!


METROBÜS DURAĞINDA KORKUNÇ SALDIRI... TECAVÜZ ETMEYE KALKTI!
Tarih : 25 Nisan 2017, 09:16
Puan Ver : Metrobüs Durağında Korkunç Saldırı... Tecavüz Etmeye Kalktı!(8/10)10


İstanbul'da gece vakti metrobüsten inen 19 yaşındaki H.D., altgeçitte saldırıya uğradı. Ağzını kapattığı H.D.'yi çimenlere sürükleyip tecavüz girişiminde bulunan Suriyeli Rami R., dirençle karşılaşınca kaçmak istedi. H.D., saldırganı çevredekilere yakalattı.



İstanbul Okmeydanı'nda gece yarısı metrobüsten inen genç kız, altgeçitten geçtiği sırada dehşeti yaşadı. Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasında yer alan bilgilere göre olay şöyle gelişti; 14 Ocak saat 23.45'te metrobüsten inen 19 yaşındaki H.D. evine doğru yürümeye başladı. Altgeçitte gördüğü bir kişinin hareketlerinden tedirgin olan H.D. kısa süre sonra saldırıya uğradı. Arkasından gelen kişi, H.D.'nin ağzını kapatarak yeşil alana sürükledi. H.D. eteğini açmaya çalışan saldırgana direndi, çığlık attı. Saldırgan bu kez H.D.'nin cep telefonunu aldı ancak yere düşürdü.



ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST



Paniğe kapılıp kaçmaya çalışan saldırganın peşinden koşmaya başlayan H.D. ise bir yandan da etraftan yardım istedi. Çevredekilerin yakalayıp polise teslim ettiği saldırganın 37 yaşındaki Suriye uyruklu Rami R. olduğu belirlendi. H.D. karakolda Rami R.'yi teşhis etti. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Rami R. adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Rami R., H.D.'ye başka birinin saldırdığını iddia edip “Bıçak çeken adam benden de telefonumu ister diye kaçtım” dedi.



 



kaynak:hürriyet








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