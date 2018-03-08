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Metrobüs durağında kabus! 25 dakika boyunca asansörde mahsur kaldı

METROBÜS DURAĞINDA KABUS! 25 DAKİKA BOYUNCA ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

Bahçelievler metrobüs durağındaki asansör arızalanınca çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi asansörde mahsur kaldı. Ekipler, mahsur kalanları 25 dakika sonra kurtardı.

Tarih : 08 Mart 2018, 12:30
Puan Ver : Metrobüs Durağında Kabus! 25 Dakika Boyunca Asansörde Mahsur Kaldı(5/10)1

İstanbul Bahçelievler Metrobüs durağında asansörde yaklaşık 25 dakika mahsur kalan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi, asansör bakım ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

12 KİŞİ ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

Olay, dün saat 16.30 sırlarında Bahçelievler Metrobüs Durağından meydana geldi. Metrorbüs durağındaki üst geçide çıkan asansör arızalanınca çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi asansörde mahsur kaldı.

25 DAKİKA SONRA KURTARILDILAR

Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve asansör bakım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, çalışması sonucu yaklaşık 25 dakika asansörde mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

"KORKTUK, FENALIK GEÇİRENLER OLDU"

Mahsur kalanlar, kurtarılmalarının ardından yaptıkları açıklamada korktuklarını ve fenalık geçirenlerin olduğunu söylediler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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