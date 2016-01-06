

Turnikenin elektrik kablosunun kısa devre yaptığı ve bu nedenle patlama meydana geldiği tahmin ediliyor. Olay, saat 08:45 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs Son Durak'a yaklaşık 30 metre mesafedeki trafoda meydana geldi. Trafo henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Bir süre sonra trafo yanmaya başladı. Bu arada, aynı anda metrobüs durağının girişindeki turnikelerden birinde de küçük çapta patlama meydana geldi. Turnikeden geçmekte olan 24 yaşındaki Büşra Akgün ayağından hafif şekilde yaralandı. Akgün, çevredekiler tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Metrobüs durağında bekleyenler ve buradaki güvenlik görevlileri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan trafoyu söndürdü. Bu arada, yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süreliğine durduruldu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, metrobüs durağındaki güvenlik görevlileri trafonun yakınındaki yaya üst geçidinin bir bölümünü geçişlere kapattı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından seferler normale döndü.