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METROBÜS DEVRİLDİ, YARALILAR VAR!


METROBÜS DEVRİLDİ, YARALILAR VAR!
Tarih : 18 Haziran 2016, 09:15
Puan Ver : Metrobüs Devrildi, Yaralılar Var!(10/10)12


Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu-Avcılar seferini yapan 34 TN 2883  plakalı metrobüs, cevizlibağ'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın  etkisiyle araç yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki manevra alanına düşen metrobüs  yan yattı.

Aracın camlarının kırılmasıyla yolcular kendi imkanlarıyla dışarı  çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi  sevk edildi. Kazada, ilk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan  10 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Metrobüs sürücüsü ile  bir yolcunun durumunun ciddi olduğu bildirildi.








Etiketler: Metrobüs  Devrildi  Yaralılar  Var    haber

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