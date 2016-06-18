

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu-Avcılar seferini yapan 34 TN 2883 plakalı metrobüs, cevizlibağ'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki manevra alanına düşen metrobüs yan yattı.



Aracın camlarının kırılmasıyla yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan 10 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Metrobüs sürücüsü ile bir yolcunun durumunun ciddi olduğu bildirildi.