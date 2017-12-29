Metro Yatırım Menkul Değerler, Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı'nın paylarının satın alınması konusunda Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı ve Eczacıbaşı Girişim Pazarlama ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Anlaşma hakkında Metro Yatırım tarafından KAP'a yapılan açıklamada yer alan detaylar ise şu şekilde:

"Şirketimiz ile Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. pay sahiplerinden Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 27.12.2017 tarihinde pay alım satım anlaşmasına varılmış olup, Eczacıbaşı YatırımHolding Ortaklığı A.Ş. ve Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.' de sahip oldukları ve Şirketin toplam sermayesinin %5' ine karşılık gelen Borsa'da işlem görmeyen nitelikteki 1.050.000 adet 1.050.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı paylarını ve ayrıca Şirket sermayesinin % 42,60 'ina karşılık gelen 8.946.413 adet 8.946.413 TL nominal değerli B Grubu paylarını borsa dışında Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ne devretmek üzere anlaşmaya varmışlardır. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde; pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan paylar için altı (6) işgünü içerisinde Sermaye PiyasasıKurulu' na (SPK) pay alım teklifi işlemi başvurusunda ve diğer gerekli resmi mercilere başvurularda bulunulacaktır."

Kaynak: haberinburada