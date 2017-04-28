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metro turizm'de büyük değişiklik!

METRO TURİZM'DE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!

Metro Holding Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yıldırım ve Genel Müdür Ahmet Afkan görevlerinden istifa etti. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Akif Yaşın Genel Müdürlük görevine Yönetim Kurulu üyesi Galip Öztürk'ün kızı Çiğdem Öztürk Göbülük atandı.

Tarih : 28 Nisan 2017, 16:04
Puan Ver : Metro Turizm'de Büyük Değişiklik!(7/10)8


Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding,yönetiminde istifalardan kaynaklanan değişim oldu.Şirketin Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yıldırım ile şirket Genel Müdür görevini yürüten Ahmet Afkan görevlerinden istifa etti.Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Akif Yaşın atandı.Mehmet Akif Yaşın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.Genel Müdürlük görevine Yönetim Kurulu üyesi Çiğdem Öztürk Göbülük atandı.



Şirketin KAP açıklaması şöyle:



Yönetim Kurulunun 28.04.2017 tarihli kararı ile;



Sn. Mustafa Yıldırım Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir.  Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Mehmet Akif YAŞIN atanmıştır. Sn. Mehmet Akif YAŞIN şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alacaktır. Sn. Çağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.



Sn. Ahmet AFKAN'ın istifasıyla boşalan Genel Müdürlük görevine aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Çiğdem ÖZTÜRK GÖBÜLÜK atanmıştır.



 



kaynak:milliyet








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