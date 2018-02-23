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Metro İstasyonunda Yasağı Deldi, Tren Tarafından Metrelerce Sürüklendi
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Metro istasyonunda yasağı deldi, tren tarafından metrelerce sürüklendi

METRO İSTASYONUNDA YASAĞI DELDİ, TREN TARAFINDAN METRELERCE SÜRÜKLENDİ

ABD'nin New York kentinde bulunan metro istasyonunda yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Geçişin yasak olduğu kısma ilerlemek isteyen adam trenin altında kaldı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 14:20
Puan Ver : Metro İstasyonunda Yasağı Deldi, Tren Tarafından Metrelerce Sürüklendi(5/10)1

ABD'de New York şehrindeki bir metro istasyonunda yasak olan bölgeye geçiş yapmak isteyen adam, hızla gelen trene çarparak hayatını kaybetti.

YASAK BÖLGEYE GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Turnikeyi geçerken kolunu savuran ve bir anlık denge kaybı sonucu yanından geçen trene temas eden adam, tren ile platform arasına sıkışarak can verdi. O anlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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