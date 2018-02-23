ABD'de New York şehrindeki bir metro istasyonunda yasak olan bölgeye geçiş yapmak isteyen adam, hızla gelen trene çarparak hayatını kaybetti.

YASAK BÖLGEYE GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Turnikeyi geçerken kolunu savuran ve bir anlık denge kaybı sonucu yanından geçen trene temas eden adam, tren ile platform arasına sıkışarak can verdi. O anlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: haberinburada