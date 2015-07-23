

Metris'te Cezaevi karşısında yapımı süren metro istasyonu çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı. Yaklaşık 2 metre yükselen suyun TEM bağlantı yolu taşması sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.







Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının Metris İstasyonu çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı. Metro işçiler durumu İSKİ yetkililerine bildirdi. Su yaklaşık 300 metre mesafede bulunan TEM bağlantı yoluna taştı. Edirne ve Ankara yönüne seyir halindeki sürücüler yoldan geçmekte güçlük şekti. Her iki yönde de uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 1 saat sonra gelen İSKİ görevlileri patlayan boruya gelen suyu kesti. Yolda biriken suyun tahliye çalışmaları ise yaklaşık iki saat aradan sonra son buldu.