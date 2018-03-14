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Metro Asansöründen Atmaya Çalıştıkları Engelli Vatandaşa Çok Ağır Sözler
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Metro Asansöründen Atmaya Çalıştıkları Engelli Vatandaşa Çok Ağır Sözler

METRO ASANSÖRÜNDEN ATMAYA ÇALIŞTIKLARI ENGELLİ VATANDAŞA ÇOK AĞIR SÖZLER

İstanbul'da metroya inen asansörü kullanan iki turist, tekerlekli sandalyedeki adama, "Allah da biliyormuş, seni o koltukta bırakmış" dedi. İranlı turistlerin bu sözleri çevredekilerin tepkisini çekti.

Tarih : 14 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : Metro Asansöründen Atmaya Çalıştıkları Engelli Vatandaşa Çok Ağır Sözler(9/10)5

İstanbul'da bulunan Taksim metrosunda asansörü kullanmak isteyen engelli vatandaşı dışarı çıkarmaya çalışanların görüntüsü büyük tepki çekerken, asansördeki bir kadının sarf ettiği sözler tüm yaşananların önüne geçti.

ENGELLİ ASANSÖRÜNDEN ENGELLİYİ İNDİRMEK İSTEDİLER

Engelli vatandaşın tartıştığı İranlı iki turist kadın önce asansörden inmek istemedi, daha sonra polisin da olaya müdahil olmasıyla kadınlar asansörden inerek yürüyen merdivenlere yöneldi.

"ALLAH DA BİLİYORMUŞ..."

Engellilerin kullanımına tahsis edilen asansörden inen kadınlardan biri olay yerinde uzaklaşırken, "Allah da biliyormuş, seni o koltukta bırakmış" sözlerini sarf etti. Turist kadının sözleri büyük tepki çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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