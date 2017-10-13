İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'den tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un avukatı ve ailesiyle görüştürülmediği iddilarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Metin Topuz'a 30 Eylül, 2 Ekim ve 3 Ekim'de, avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp ile görüşme imkanı sağlandığını ve bu hususun tutanağa geçirildiğini bildirdi

İŞTE BAŞSAVCILIK'TAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA:

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un avukatı ve ailesi ile görüştürülmediği iddiaları ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,"Gerek aile fertleri,gerekse avukatları tarafından herhangi bir görüşme isteğinin gerçekleşmemesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 11-10-2017 tarihinde eşi Ayşe Öznur Topuz ve avukatı Selman Alibaş, Silivri Cezaevi idaresi tarafından aranarak gerekli bilgilendirme yapılmış olup şüpheli müdafi Avukat Selman Alibaş tarafından ziyaretin 13-10-2017 Cuma günü yapılacağı cevabı alınmıştır." denildi.

AVUKATLARIYLA 3 KERE GÖRÜŞME İMKANI SAĞLANDI

Açıklamada ayrıca, Metin Topuz'a 30 Eylül, 2 Ekim ve 3 Ekim'de, avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp ile görüşme imkanı sağlandığını ve bu hususun tutanağa geçirildiğini bildirdi.

ADALET BAKANI GÜL DE AÇIKLAMIŞTI

Gül'ün açıklamalarından satırbaşları şöye:

"Tutuklu Metin Topuz yarın avukatı ile görüşecek. Ailesiyle de görüştü. ABD Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir talep gelmedi. Her iki ülke arasında yardımlaşma sürecimiz sürmektedir. Biz de adli boyutuyla ilgili gerekli bilgileri Dışişleri aracılığıyla ABD'ye iletiyor. ABD, 5 tutukluyla görüşme talebinde bulundu. 2 kişiyle ilgili görüşme izni verildi. 1'i tahliye edilmişti. Diğer ikisiyle ilgili de teknik işlemler sürüyor. (N.M.C için)Savcılığın yaptığı açıklamada, ifadeye davet vardır. Giden büyükelçi bu konuyu basın üzerinden farklı bir yere çekmiştir."

Kaynak: haberinburada