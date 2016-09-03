

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Metin Tekin, yorumculuk kariyerine Digiturk platformundaki Lig TV'de devam edecek.







NTV Spor'da yaptığı yorumlarla büyük beğeni toplayan Metin Tekin, futbolseverlerin karşısına yeni bir kanalda çıkacak. Tekin, yeni sezonda Lig TV'de yer alacak ve kanalın sevilen programı Maraton'da yorumculuk yapacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tümer Metin de Maraton'da yorumculuk yapmayı sürdürecek.