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metin tekin, lig tv ile anlaştı

METİN TEKİN, LİG TV İLE ANLAŞTI

Futbol dünyasının beğenilen yorumcularından Metin Tekin yeni sezonda Lig TV'de olacak.

Tarih : 03 Eylül 2016, 14:14
Puan Ver : Metin Tekin, Lig Tv İle Anlaştı(8/10)10


Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Metin Tekin, yorumculuk kariyerine Digiturk platformundaki Lig TV'de devam edecek.



NTV Spor'da yaptığı yorumlarla büyük beğeni toplayan Metin Tekin, futbolseverlerin karşısına yeni bir kanalda çıkacak. Tekin, yeni sezonda Lig TV'de yer alacak ve kanalın sevilen programı Maraton'da yorumculuk yapacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tümer Metin de Maraton'da yorumculuk yapmayı sürdürecek.








Etiketler: Metin  Tekin  Lig  Tv  İle  Anlaştı    haber

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