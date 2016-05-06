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metin şentürk'e bir iyi bir kötü haber

METİN ŞENTÜRK'E BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER

Yargıtay, Metin Şentürk'ün eski eşi Fulya Kalkavan'a 150 bin TL tazminat ödemesini onarken, yoksulluk nafakası vermesine ise gerek olmadığı belirtti.

Tarih : 06 Mayıs 2016, 09:24
Puan Ver : Metin Şentürk'e Bir İyi Bir Kötü Haber(7/10)6


2006 yılında evlenen ünlü şarkıcı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan, şiddetli geçimsizlik yaşayınca geçen yıl boşanmaya karar verdi.



Mahkeme, Şentürk'ün 50 bin TL manevi, 100 bin TL maddi tazminat ile yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi. Şentürk kararı temyiz ettirdi.



Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma ve tazminat kararını onarken, Şentürk'ün yoksulluk nafakası ödemesine gerek olmadığını belirtti. Yargıtay, Kalkavan'ın boşanma yüzünden yoksulluğa düşmediği yönünde görüş bildirdi.








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