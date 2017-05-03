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metin şentürk kör olmasına neden olan kazayı anlattı

METİN ŞENTÜRK KÖR OLMASINA NEDEN OLAN KAZAYI ANLATTI

Bir radyo kanalında Gezegen Mehmet'in konuğu olan ünlü şarkıcı Metin Şentürk pek az kişinin bildiği, henüz çocuk yaştayken geçirdiği ve kör olmasına neden olan kazayı anlattı.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 16:33
Puan Ver : Metin Şentürk Kör Olmasına Neden Olan Kazayı Anlattı(6/10)3


Kısa süre önce yeni bir albüm çıkaran Metin Şentürk, görme engelli olmasına neden olan talihsiz kazayı anlattı."Annem benim hayatımın mimarıdır, meleğimdir. Bugün oturduğum evin üstünde adı yazan hanımefendidir. Kalbimde bir elmastır" diyen Şentürk, küçükken kör olmasına neden olan kazayı da anlattı.



"MASANIN ÜZERİNDEN DÜŞTÜM"



Şentürk "Yedi çocuklu bir ailenin üyesiyim. Fatih'te oturuyorduk. O gün bizim evde boya yapıyorlarmış. Ben de uyuyorum diye masanın üzerine koymuşlar. Bir süre sonra uyanıyorum. Uyandığımda kafamın arkasını yere çarparak düşüyorum. Küçük beyin diye tabir edilen kısmı çarpıyorum yani. Kader diyelim. Yaşamak için de ölmek için de bir vesile lazım" dedi.



"8 YIL YATILI OKULDA OKUDUM"



Metin Şentürk "İlkokula giderken çok mutluydum. Ama annemin beni orda bırakması hayatımın en mutsuz anı olarak kaldı bende… Sekiz yıl boyunca yatılı okulda okudum. Okula alışma evresinde çok zorluklar yaşadım. Telefonla konuşmamız bile yasaktı" diyerek çocukluk anılarını paylaştı.



 



kaynak:sabah








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