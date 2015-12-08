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metin özülkü: Sıradan bir tesadüf

METİN ÖZÜLKÜ: SIRADAN BİR TESADÜF

Metin Özülkü: Acılara Tutunmak orijinal bir şarkı değil.Adele'in son albümü "25"te yer alan "Million Years Ago"nun, Ahmet Kaya'nın "Acılara Tutunmak" adlı şarkısıyla aynı olduğu iddia edildi. Metin Özülkü ise müzik dünyasına bomba gibi düşen bu iddiayla ilgili "Sıradan bir tesadüf" dedi.

Tarih : 08 Aralık 2015, 09:19
Puan Ver : Metin Özülkü: Sıradan Bir Tesadüf(6/10)4


Adele'in son albümü “25”te yer alan “Million Years Ago”nun, Ahmet Kaya'nın “Acılara Tutunmak” adlı şarkısıyla aynı olduğu iddia edildi. Metin Özülkü ise müzik dünyasına bomba gibi düşen bu iddiayla ilgili “Sıradan bir tesadüf” dedi.



Adele'in, Ahmet Kaya'nın unutulmaz “Acılara Tutunmak” şarkısına İngilizce söz yazdığı ve sadece birkaç notasını değiştirip “Milyon Years Ago” adıyla son albümüne aldığı iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcının yeni hit'i “Hello”da da birlikte çalıştığı Greg Kurstin ile hazırladığı “Milyon Years Ago” hakkında dün Twitter'a yorum yağdı.








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