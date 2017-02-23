

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Cansu Taşkın, paylaştığı son fotoğrafta ünlü müzisyen Metin Özülkü'nün dayısı olduğunu duyurdu.



Düzgün fiziğiyle dikkat çeken güzel model ve oyuncu Cansu Taşkın'ın dayısının da kendisi gibi ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı.



"CANIM DAYICIĞIMLA STÜDYO"



Cansu Taşkın, dayısı ünlü müzisyen Metin Özülkü ile çekildiği bir fotoğraf karesini Instagram hesabından "Canım Dayıcığımla stüdyo. Sürprizler" notuyla paylaştı.







kaynak:haberler