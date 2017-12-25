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Metin Oktay'la Aynı Dönemde Oynayan Samim Uygun, Hayatını Kaybetti

METİN OKTAY'LA AYNI DÖNEMDE OYNAYAN SAMİM UYGUN, HAYATINI KAYBETTİ

Galatasaray'da 1960'lı yıllarda forma giyen 78 yaşındaki Samim Uygun Fethiye'de hayatını kaybetti. Uygun, Metin Oktay'lı kadronun değişmez ismiydi.

Tarih : 25 Aralık 2017, 18:10
Puan Ver : Metin Oktay'la Aynı Dönemde Oynayan Samim Uygun, Hayatını Kaybetti(7/10)3

Galatasaray'da 1960'lı yıllarda forma giyen Samim Uygun (78) Fethiye'de hayatını kaybetti. 1939 İstanbul doğumlu eski futbolcu Samim Uygun, 1959-60 sezonunda teknik direktör Remondini döneminde sarı-kırmızılı kulübe orta saha oyuncu olarak transfer edildi. Uygun, 1960-61 sezonunda teknik direktör Gündüz Kılıç döneminde o zamanki adıyla Milli Lig'de Galatasaray'ın 10 kişi kalıp Fenerbahçe'yi deplasmanda 5-0 mağlup ettiği unutulmaz derbide de görev aldı. Metin Oktay'ın 4 gol attığı derbide Samim Uygun da başarılı futboluyla alkış topladı.

METİN OKTAY İLE AYNI DÖNEMDE OYNADI

Çalışkan, defansif ve ofansif yönüyle tanınan Samim Uygun, kariyeri boyunca attığı kritik gollerle ve yaptığı şık asistlerle futbolseverlerin gönlünde yer etmişti. Galatasaray'ın Metin Oktay'lı unutulmaz kadrosunun değişmez ismi Samim Uygun, 4 kez A Milli Takım forması giydi. Futbol hayatı boyunca hiç sarı ya da kırmızı kart görmeyen Uygun, kariyerinde 10 gole imza attı. Samim Uygun ayrıca 800-1500 metre atletizm yarışlarında İstanbul birincilikleri ve Türkiye ikincilikleri de kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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