

GALATASARAY Kulübü ve Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay, ölümünün 25. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.







Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya ve Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu katıldı. Tüm branşlardan altyapı sporcularının da katıldığı törende, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Jan Olde Riekerink ve A Takım idari menajer yardımcısı Mert Çetin de hazır bulundu. Metin Oktay'ın yeğeni Mualla Erşan ile üvey oğlu Rıfat Halil Pala da anmaya katıldı.