Türk yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, eski boksör sevgilisi Miltiadis Kastanis ile birlikte evinde boks maçı izleyince dedikoduların sesi yükseldi.

Geçen ay Bodrum'da Metin Hara ile yaşadığı aşkın ardından dünya gündemine oturan ikilinin sevgisi olay yaratmıştı. Reklam aşkı dedikodularının ardından tatillerine devam eden Adriana Lima ve Metin Hara verdiği pozlarla magazin gündemini meşgul etmişti.

ABD'YE DÖNDÜKTEN SONRA...

Adriana Lima, Metin Hara ile tatilinin ardından ABD'ye döndü. ABD'ye döndükten sonra herkesi şaşırtan Lima, Yunanlı eski aşkı Miltiadis Kastanis'i evinde ağırladı. Eski sevgilisi ile birlikte bakit geçiren Adriana Lima, 'Baby face' lakaplı ABD'li boksör Niko Valdes'in maçını televizyondan birlikte izledi.

"ÖZLEDİM SENİ EVE DÖN ARTIK"

Adriana Lima Bodrum'da Metin Hara ile birlikte tatil yaparken Kastanis "Özledim seni. Yine coşmuşsun ama eve dön artık" şeklinde bir çağrıda bulunmuştu. Ayrıca Uçankuş'ta geçen habere göre Adriana Lima ile kısa süreli aşk yaşayan Kastanis'in dünyaca ünlü modelle olan Instagram'daki fotoğraflarını silmemesi de dedikoduların artmasına sebep oldu.

Böyle görüntülendiler;

Kaynak: haberinburada