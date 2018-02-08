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Metin de kıskanç çıktı! El hareketine dikkat

METİN DE KISKANÇ ÇIKTI! EL HAREKETİNE DİKKAT

Metin Hara, hamile olduğu konuşulan sevgilisi Adriana Lima'nın firikik vermemesi için mücadele etti. MEtin, Adriana'nın eteğinden tutarken kameralara yakalandı.

Tarih : 08 Şubat 2018, 09:20
Puan Ver : Metin De Kıskanç Çıktı! El Hareketine Dikkat(7/10)3

Metin Hara, iç çamaşırı mankeni Adriana'nın rüzgarda havalanan mini eteğini bacakları görünmesin diye tuttu.

HAMİLE OLDUĞU KONUŞULUYOR

Metin Hara ile tanıştıktan sonra baklava tutkunu olan Adriana Lima'nın aldığı kilolar dikkat çekti. Lima'nın kıyafeti de hakkında "Hamile mi" söylentilerinin ortaya atılmasına neden oldu. Ünlü modelin fotoğraflarını magazin sitelerinde görenler "Bedeninin ve suratının görüntüsüne bakılırsa Adriana Lima hamile gibi görünüyor" yorumları yağdırdı.







 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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