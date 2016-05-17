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metin albayrak: yabancı bir transferi bitirdik

METİN ALBAYRAK: YABANCI BİR TRANSFERİ BİTİRDİK

Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, yeni sezon öncesinde yabancı bir oyuncu ile anlaşma sağladıklarını açıkladı

Tarih : 17 Mayıs 2016, 10:23
Puan Ver : Metin Albayrak: Yabancı Bir Transferi Bitirdik(6/10)6


Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, 360 TV'de yayınlanan Telegol programında transfer ve oyuncuların durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın yöneticisi Metin Albayrak, 360 TV'de transfer gündemleriyle ilgili çok önemli ifadeler kullandı.



Mario Gomez'in geleceğini değerlendiren Albayrak, "Mario Gomez, tercihini kalmaktan yana kullanacak. Quaresma'dan önce Konoplyanka ile çok ciddi şekilde ilgilendik ancak Quaresma 'evime dönmek istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.



Bir yabancı transferi bitirdiklerini söyleyen Albayrak, "Şu an bitmiş bir transferimiz var. Yabancı bir isim. Şimdi açıklamayacağım. Hocamız ile istişare edip, 1-2 oyuncu daha var. Ondan sonra son kararı vereceğiz. Az öz transfer yapacağız. Karakterli oyuncular gelecek" dedi



Takımdaki oyuncular hakkında konuşan Albayrak, "Jose Sosa kalır, Atiba devam edecek. Kontratı devam ediyor. Gökhan Töre, 9 milyon pounda West Ham'a sattığımız doğru değil" şeklinde konuştu.



Öte yandan THY Euroleague finalinde CSKA Moskova'ya yenilen Fenerbahçe'yi değerlendiren Beşiktaşlı yönetici, "Fenerbahçe'nin uzatmalarda kaybetmesine üzüldüm. Türk vatandaşıyız. Kazansaydı, çıta yukarı çıkacağı için mutlu olurdum" yorumunda bulundu.








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