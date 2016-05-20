O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

metin albayrak: şampiyonluğumuz kapak olur!

METİN ALBAYRAK: ŞAMPİYONLUĞUMUZ KAPAK OLUR!

Beşiktaş'ın basın sözcüsü Metin Albayrak, yaşadıkları şampiyonluğun ansiklopediye kapak olacağını söyledi.

Tarih : 20 Mayıs 2016, 09:26
Puan Ver : Metin Albayrak: Şampiyonluğumuz Kapak Olur!(6/10)6


Spor Toto Süper Lig'in 2015-2016 sezonu şampiyonu Beşiktaş, dün gece stadı Vodafone Arena'da düzenlediği şampiyonluk kutlamasıyla kupasını kaldırdı.



Arena'daki şampiyonluk kutlamasının renkli isimlerinden biri de Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Metin Albayrak'tı.



Bileklerinin hakkıyla şampiyon olduklarını belirten Albayrak, “Sütte leke var, bizim bu şampiyonluğumuzda leke yok. 100 yıllık bir şampiyonluk ansiklopedisi yapılsa, bu şampiyonluk kapak olur” ifadelerini kullandı.








Etiketler: Metin  Albayrak  Şampiyonluğumuz  Kapak  Olur    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER