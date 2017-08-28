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Metetoroloji uyardı: Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

METETOROLOJİ UYARDI: MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına etkili olacak. Fırtınanın şiddetinin akşam saatlerinde artması bekleniyor.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 14:30
Puan Ver : Metetoroloji Uyardı: Marmara Denizi'nde Fırtına Bekleniyor(9/10)5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. Yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esecek rüzgarın şiddetini, akşam saatlerinde fırtına seviyesine çıkarması bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek Yıldız - Poyraz fırtınasının 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) olacağı tehmin ediliyor.

Fırtınanın Çarşamba gününün ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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