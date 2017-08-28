METETOROLOJİ UYARDI: MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına etkili olacak. Fırtınanın şiddetinin akşam saatlerinde artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu.
ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. Yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esecek rüzgarın şiddetini, akşam saatlerinde fırtına seviyesine çıkarması bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek Yıldız - Poyraz fırtınasının 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) olacağı tehmin ediliyor.
Fırtınanın Çarşamba gününün ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
- Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar