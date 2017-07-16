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Meteroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

METEROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için yer yer gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 10:40
Puan Ver : Meteroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı(9/10)5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için yer yer gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile zamanla İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Çorum ve Sinop çevrelerinin, yarın Trakya ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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