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METEROLOJİ'DEN GÜZEL HABER! BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE...


METEROLOJİ'DEN GÜZEL HABER! BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE...
Tarih : 21 Haziran 2017, 15:14
Puan Ver : Meteroloji'den Güzel Haber! Bayram Tatili Süresince...(10/10)10


 Meteroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının bayram tatili süresince artmaya devam edeceğinin ve yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.



SICAKLIKLAR ARTACAK



Meteoroloji'den Ramazan Bayramı için yayımlanan hava tahmin raporunda, bayram tatili süresince bazı merkezlerdeki en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar'da 30-33; İzmir, Aydın, Manisa, Adana ve Antalya'da 35-39; Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 25-28; Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise 39-42 dereceler arasında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.



 



kaynak:haberler








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