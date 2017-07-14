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Meteroloji uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 4-7 derece düşecek

METEROLOJİ UYARDI! SAĞANAK GELİYOR, SICAKLIKLAR 4-7 DERECE DÜŞECEK

Meteroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başında; yurdun kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıklarının azalacağını, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurdu.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 17:50
Puan Ver : Meteroloji Uyardı! Sağanak Geliyor, Sıcaklıklar 4-7 Derece Düşecek(9/10)5

Meteroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeybatı kesimlerinin Pazartesi gününden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Yağışların Marmara'da ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

METEROLOJİ UYARDI, KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, beklenen kuvvetli yağışlar için ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtilirken, meteorolojik uyarı ve raporların takip edilmesinin önemli olduğu vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki haftaya ilişkin hava tahminiyle ilgili açıklaması şöyle:

MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR

"Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin, 17.07.2017 Pazartesi gününden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 17.07.2017 Pazartesi günü Marmara'nın batısında, Salı günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN 4-7 DERECE ALTINDA SEYREDECEK

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde Pazartesi ve Salı günleri mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta başında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (Poyraz) kuvvetli ve yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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