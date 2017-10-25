Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da öğleden sonra yağmur şiddetini arttıracak ve metrekareye 25-50 kilogram yağış düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün beklenen sağanak yağışın öğleden sonra etkisini artıracağını bildirdi. Kuvvetli yağmurla birlkte İstanbul'a 25-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

"MEYDANA GELEBİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI"

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; "Bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile birlikte metrekareye 25-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.

İBB: KRİTİK NOKTALARA EKİP YERLEŞTİRİLİYOR

İBB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yarın İstanbul'un genelinde öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanağın perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor.

Yağışla birlikte rüzgârın da kuzeyli yönlerden yer yer fırtınamsı (30 ila 60 km/s) şekilde eseceği, Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer bölgelerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor."

Kaynak: haberinburada