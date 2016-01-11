

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara bölgesi başta olmak üzere iç ve batı kesimlerde rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden muhtemel soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Uyarının salı akşam saat 19.00'a kadar geçerli olduğu belirtildi.







KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT







Meteoroloji'den verilen bilgilere göre, baca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemleri şu şekilde sıralandı:







- Yanan sobalar, yatmadan önce tamamen söndürülmeli ve içindeki yanmış, yarı yanmış kömür, odun gibi yakacak malzemeler dışarıya çıkartılmalı.



- Lodos, fırtına gibi hava sirkülâsyonunun olumsuz olduğu koşullarda sobalar yakılmamalı.



- İtfaiye Müdürlüğünden soba yakma usulü öğrenilmeli. Sobalar buna göre yakılmalı.



- Sobalarda kömür ve tutuşturma işlemi için uygun malzeme kullanılmalıdır. Kömür tam tutuşmadan soba uyutulmamalı.



- Sobadaki ateşin üzerine kömür ilave edilmemesi, dolu kova ile değiştirilmesi gerekir.



- Sobanın hava girişleri tamamen kapatılmamalı.



- Bacalar düzenli aralıklarla temizlenmeli, açık tutulmalı, hava akımına ulaşacak şekilde çevre yapılardan yükseltilmelidir. Gerekirse aspiratörler kullanılmalıdır.



- Soba borusu ve dirsekleri belli periyotlarda temizlenmeli.



- Kazanlar (Soba) TSE standartlarına uygun olmalıdır.



- Baca ve borularda zift ve katran oluşumunu engellemek için soba, bacaya en uygun mesafeye kurulmalı ve az sayıda dirsek kullanılmalıdır. Yatay borulara bacaya doğru yüzde 10 eğim verilmeli.