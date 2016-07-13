METEOROLOJİDEN YÜKSEK SICAK UYARISI
Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor
Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de hava sıcaklığı, yarından itibaren, gelecek hafta başına kadar artacak.
Sıcaklıkların bu illerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Kilis'te 39, Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'te 41 derece ve üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Yüksek hava sıcaklıklarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı yaşlı ve çocukların 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmaması, vatandaşlar ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
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