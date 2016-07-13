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meteorolojiden yüksek sıcak uyarısı

METEOROLOJİDEN YÜKSEK SICAK UYARISI

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor

Tarih : 13 Temmuz 2016, 16:05
Puan Ver : Meteorolojiden Yüksek Sıcak Uyarısı(8/10)6


Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te hava  sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkması bekleniyor.



    Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre,  Doğu Akdeniz'de hava sıcaklığı, yarından itibaren, gelecek hafta başına kadar  artacak.



    Sıcaklıkların bu illerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde  seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Kilis'te 39, Kahramanmaraş'ta ve  Gaziantep'te 41 derece ve üzerine çıkacağı öngörülüyor.



    Yüksek hava sıcaklıklarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı  yaşlı ve çocukların 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz  kalmaması, vatandaşlar ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı  yapıldı.








Etiketler: Meteorolojiden  Yüksek  Sıcak  Uyarısı    haber

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