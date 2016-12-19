

Yağışların; Akdeniz bölgesinin iç kesimleri , İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



22.12.2016 Perşembe günü Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği, Yağışların Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olmak üzere kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak iç kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.