METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR UYARISI! YARINDAN İTİBAREN...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun yarın Kuzey kesimlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.
Yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar , iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
21.12.2016 Çarşamba günü Ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların; Akdeniz bölgesinin iç kesimleri , İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
22.12.2016 Perşembe günü Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği, Yağışların Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olmak üzere kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak iç kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlı havanın 23.12.2016 Cuma günü ve hafta sonunda da yurdun büyük bölümünde sahillerde yağmur iç kesimlerde kar olarak etkili olmaya devam edeceği bekleniyor.
Hava sıcaklığının yağışla birlikte biraz artacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Soğuk havayla birlikte özellikle güney ve iç kesimlerde görülecek yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.
Bugün yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışlar kendini kar şeklinde gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, salı günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde yağışlar görülüyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağışlar var.
kaynak:habertürk
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