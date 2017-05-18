Meteoroloji'den Yağış Uyarısı!
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METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI!


METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI!
Tarih : 18 Mayıs 2017, 11:47
Puan Ver : Meteoroloji'den Yağış Uyarısı!(8/10)10


Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor Yapılan son değerlendirmelere...



Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Ege Bölgesi ile gece saatlerinden sonra Samsun, Ordu ve Tokat çevresinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.



 



kaynak:haberler






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