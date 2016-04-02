O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

METEOROLOJİ'DEN UYARI: YURDUN KUZEYBATI KESİMLERİNDE SICAKLIK AZALACAK


METEOROLOJİ'DEN UYARI: YURDUN KUZEYBATI KESİMLERİNDE SICAKLIK AZALACAK
Tarih : 02 Nisan 2016, 10:10
Puan Ver : Meteoroloji'den Uyarı: Yurdun Kuzeybatı Kesimlerinde Sıcaklık Azalacak(9/10)6


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusu ve Orta Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

 








Etiketler: Meteoroloji  Den  Uyarı  Yurdun  Kuzeybatı  Kesimlerinde  Sıcaklık  Azalacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER