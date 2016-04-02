METEOROLOJİ'DEN UYARI: YURDUN KUZEYBATI KESİMLERİNDE SICAKLIK AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'in doğusu ve Orta Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
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