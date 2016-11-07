

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve puslanma ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer buzlanma ve don bekleniyor.







Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimleri ile Göller Yöresinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.







Doğu Anadolu'ya buzlanma ve don uyarısı







Bu sabah saatlerinde ve gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.