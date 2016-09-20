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METEOROLOJİ'DEN UYARI!


METEOROLOJİ'DEN UYARI!
Tarih : 20 Eylül 2016, 12:50
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Sıcak yaz günleri geride kaldı. Yurdun büyük bölümü yağış etkisi altında. Hava sıcaklıklarında yaklaşık 10 derece düşüş yaşanacak.



Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğu bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Edirne, Kırklareli, Antalya il geneli ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor








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