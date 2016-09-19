

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bu gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yer yer sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar kıyı Ege'de İzmir, Manisa, Muğla, Denizli'nin batısı ve Uşak'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Antalya merkez ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.