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METEOROLOJİ'DEN UYARI!


METEOROLOJİ'DEN UYARI!
Tarih : 03 Eylül 2016, 09:49
Puan Ver : Meteoroloji'den Uyarı!(7/10)5


Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın, Muğla, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Sinop, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların öğle saatlerinden sonra Ardahan, akşam saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinde Adana'nın güney, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının güney ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.








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