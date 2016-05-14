

Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Ali Karataş, bugün yurt genelinde sıcaklıkların artacağını, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda ve Batı Akdeniz'de sağanak yağışların görüleceğini söyledi.







Yurdun yarın Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışlı havanın etkisine gireceğini belirten Karataş, "Dolayısıyla pazar günü iç Ege, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de sağanak yer yer etkili olacak. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış yok" ifadelerini kullandı.







Karataş, pazartesi öğleden sonra yurt genelinde kırkikindi yağışlarının görüleceğini bildirdi.







Salı günü yurtta yağışların miktarının biraz azalacağını dile getiren Karataş, "Yurdumuzun kuzey kesimleri, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve kuzeydoğusunda sağanak yağışlar devam edecek. Trakya'da Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Güneydoğu'da Batman, Diyarbakır, Şırnak, Siirt ve Hakkari'de ise öğleden sonra sağanak yağış bekliyoruz" dedi.







Karataş, çarşamba günü Doğu Anadolu'nun batısı hariç yurt genelinde sağanak beklendiğini vurguladı.







Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinin batısında perşembe günü yağış beklenmediğini anlatan Karataş, şunları kaydetti:







"Akdeniz'in doğusunda Adana, Osmaniye ve Hatay'da sağanak yağışlar olacak. Batı Karadeniz Zonguldak, Bartın civarında yağışlar olacak. İç Anadolu'da Konya ve Karaman dışındaki illerde yağış beklentimiz var. Haftaya cumaya kadar yağışlar yurt genelinde devam edecek. Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek, sonraki günlerde ise mevsim normalleri civarında olması tahmin ediliyor."







Karataş, ayrıca iç Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı da beklendiğini sözlerine ekledi.