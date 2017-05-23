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METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ! İSTANBUL'DA BUGÜN...


METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ! İSTANBUL'DA BUGÜN...
Tarih : 23 Mayıs 2017, 09:46
Puan Ver : Meteoroloji'den Uyarı Geldi! İstanbul'da Bugün...(5/10)5


Yapılan son değerlendirmelere göre,ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara:Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 17

  İstanbul:Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı 21

  İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

  Adana:Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

  Antalya:Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

  Samsun:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 16

  Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli 15

  Erzurum:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli  15

  Diyarbakır:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli 21



 



kaynak:milliyet








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