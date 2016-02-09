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METEOROLOJİ'DEN UYARI: FIRTINA GELİYOR!


METEOROLOJİ'DEN UYARI: FIRTINA GELİYOR!
Tarih : 09 Şubat 2016, 12:54
Puan Ver : Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına Geliyor!(10/10)11


Meteoroloji uyardı; yarın bazı bölgelerde şiddetli fırtına bekleniyor. Vatandaşlar fırtınaya karşı uyarıldı. Peki yarın hangi bölgelerde fırtına etkili olacak? Detaylar haberimizde.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinde şiddetli lodosun Marmara ve Ege Bölgesinde etkili olacağını duyurdu. Perşembe sabah saatlerine kadar devam edecek olan kuvvetli lodosun; Marmara' nın güney ve batısı ile Kıyı Ege' de fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Özellikle hava, kara ve deniz ulaşımı olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı.





FIRTINA GELİYOR



Yapılan tahminlere göre, Batı Karadeniz' in Batısı, Ege ve Marmara' da fırtına bekleniyor.



Rüzgarın yarın (çarşamba) sabah saatlerinden sonra kuvvetini artırarak Batı Karadeniz'in Batısı, Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı (kıble ve lodos) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/s) kuvvetinde fırtına, Marmara'da 7 ila 9 (60-90 km/s) kuvvetinde kuvvetli fırtına, Kuzey Ege'de yer yer 8 ila 10 (75-105 km/s) kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın perşembe günün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.








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