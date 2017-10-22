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Meteoroloji'den Tüm Türkiye İçin Uyarı: Yarın Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

METEOROLOJİ'DEN TÜM TÜRKİYE İÇİN UYARI: YARIN SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Meteoroloji'den gelen son verilere göre Türkiye, yarın akşam saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine girecek.

Tarih : 22 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Meteoroloji'den Tüm Türkiye İçin Uyarı: Yarın Serin Ve Yağışlı Hava Geliyor(6/10)2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için serin ve yağışlı hava uyarısında bulundu. Yurdun pazartesi akşam saatlerinden sonra batısından başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

PAZARTESİ GECE VE SALI GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Pazartesi ve Salı günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Yağışlı sistem Çarşamba günü de etkisini sürdürecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de etkili olmaya devam edecek yağışlar, Batı Akdeniz ile Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli olacak.

CUMA GÜNÜ YURDU TERK EDECEK

Yağışlı sistem, Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'de, Cuma günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olduktan sonra yurdu terk edecek.

SICAKLIK 4 İLA 8 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığında yarın önemli değişiklik beklenmiyor. Salı günü yağışlı sistem nedeniyle batı bölgelerde, Çarşamba günü iç, Perşembe günü kuzeydoğu kesimlerde 4-8 derece azalacak sıcaklık, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise Salı ve Çarşamba günleri güneyli rüzgarın etkisiyle 6-8 derece artacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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